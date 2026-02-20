Pagarán mañana ayuda escolar a los estatales

El Gobierno provincial, a través de Tesorería, informó que mañana se acreditará la ayuda escolar de 50 mil pesos a los trabajadores de la administración pública provincial.

El monto, parte de la propuesta paritaria integral por parte del Ejecutivo provincial, se abonará en el marco de la previa del inicio del Ciclo Lectivo 2026, tal como fue anunciado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo.

Cabe señalar que el ministro afirmó que se había mejorado la propuesta inicial, estableciéndose una mejora salarial del 10% en cuatro cuotas acumulativas, la primera de las cuales, del 4% se abonará con el sueldo de este mes. También que del adicional de $40 mil, se irá trasladando $5 mil por mes al básico y $5 mil por mes se harán bonificables. Ratificó que se aumentarán asignaciones familiares y 50% el presentismo.

Ascensor urbano 1 está fuera de servicio

Desde ayer y por un lapso aproximado de 72 horas permanecerá fuera de servicio el Ascensor Urbano 1, ubicado en la intersección de calles Iguazú y Santiago del Estero, en la zona de la exterminal de ómnibus, según informó la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

La medida fue comunicada por la Secretaría de Servicios Públicos del municipio, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, y responde a la realización de tareas de mantenimiento con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad del sistema.

Desde el municipio solicitaron a los usuarios habituales tomar las precauciones necesarias y utilizar vías alternativas mientras se desarrollen los trabajos previstos.

Una vez finalizadas las tareas, el servicio será restablecido con normalidad