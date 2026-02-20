Invitación en carnaval chico en Maimará

Después del paréntesis carnavalero en Maimará, hoy se retomará la celebración hasta el próximo domingo festejando el Carnaval chico donde la mayoría de los carnavaleros despedirá al momo, otros en cambio lo harán en el Carnaval de remache. Entre hoy y pasado mañana todas las comparsas y agrupaciones del pueblo y de los alrededores saldrán a las calles para recorrerlas cumpliendo con las refrescantes invitaciones de sus simpatizantes y directivos.

Desde las 14 la comparsa Avenida de Mayo visitará Quique Apaza, al grupo Los primos, a Vilma Omonte y familia, y Los busk chupa. Mañana tiene las invitaciones de Manuel Apaza, Los b'bdores, la agrupación Los primos, y la familia Maurin; y el domingo tiene las invitaciones de Las diablas, Orlando Montoya y Natalia Mora, la familia Horiguela, y Los diablos.

CONVOCANTE | LA AVENIDA BELGRANO COLMADA DE CARNAVALEROS.

La comparsa Cerro negro iniciará el Carnaval chico visitando hoy a Claudia Lamas, Arturo Caucota, la familia Laguna y Lamas, y a sus disfrazados; mañana tiene las invitaciones de Cauqueva, de la familia Puca y de la familia Catacata.

La despedida del festejo será cumpliendo las invitaciones de la familia Salva, del club Central Norte, de la familia Mendoza, de Marcelo Méndez y su familia, y por último de la familia Quiroga. Y la comparsa Los poderosos runkankos, mañana también desde las 14 carnavaleará por las calles del pueblo visitando a la familia Zerpa; a Los wauky takis; a Hugo Cruz; a las familias Sulca y Mamani y hermanas; y a las Lindas chiquillas. Finalmente el domingo (también desde las 14) cumplirá con las invitaciones de Catalina Tinte, la familia Muñiz, Mario Choque, la familia Ocsa Choque y la familia Ramos.