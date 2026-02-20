Indec: la desocupación bajó al 3,9% en Jujuy

La tasa de desocupación en Jujuy se ubicó en el 3,9% durante el tercer trimestre de 2025, según el último informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicado por el Indec.

El dato no solo muestra una mejora respecto al 4,5% registrado en igual período de 2024, sino que además posiciona a la provincia por debajo del promedio nacional, que fue del 6,3%.

Sobre una población urbana estimada en 714.000 personas, la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó las 338.000 personas. De ese total, 325.000 se encontraban ocupadas y alrededor de 13.000 desocupadas.

La tasa de empleo en la provincia fue del 45,5%, un punto por encima del promedio del total nacional urbano (44,5%). En tanto, la tasa de actividad, que mide la proporción de personas que trabajan o buscan trabajo sobre el total de la población, se ubicó en 47,3%, apenas por debajo de la media nacional (47,5%).

En la comparación regional, Jujuy se ubicó mejor que otras provincias del NOA. Por ejemplo, Salta registró una desocupación del 5,4% y Tucumán del 6,6%. A nivel país, las tasas más altas se observaron en Santa Cruz (10,7%) y La Pampa (7,8%), mientras que San Luis (2,5%) y Río Negro (3%) mostraron los menores niveles.

Sin embargo, más allá del bajo nivel de desocupación, otros indicadores muestran tensiones en el mercado laboral jujeño. La tasa de ocupados demandantes de empleo (personas que trabajan, pero buscan otro empleo) fue del 18,7%, muy por encima del promedio nacional (15,4%). Esto implica que casi uno de cada cinco ocupados está intentando cambiar o sumar otra actividad.

Asimismo, la subocupación, personas que trabajan menos de 35 horas semanales y desean trabajar más, alcanzó el 10,4% en la provincia. De ese total, el 6,9% corresponde a subocupación demandante y el 3,4% a subocupación no demandante.

En perspectiva histórica, Jujuy muestra una evolución favorable en materia de desempleo: la tasa era de 5,1% en 2022, bajó a 3,6% en 2023, subió a 4,5% en 2024 y volvió a descender en el tercer trimestre de 2025 al 3,9%.

De esta manera, el mercado laboral jujeño presenta un escenario de baja desocupación, aunque con un nivel significativo de trabajadores que buscan mejorar su situación laboral, lo que refleja un cuadro más complejo que el que surge únicamente del indicador de desempleo.

El ingreso per cápita familiar, por debajo de la medianacional

EN EL 3° TRIMESTRE DE 2025 | EL INGRESO PROMEDIO EN JUJUY FUE DE $674.758.

El Indec publicó también ayer el informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que analiza la evolución de la distribución del ingreso en todo el país, en el tercer trimestre de 2025.

En el caso de Jujuy, los datos muestran que el ingreso promedio por persona dentro del hogar se ubicó en $431.944, sensiblemente por debajo del promedio del total urbano nacional, que fue de $605.535.

La mediana, es decir, el ingreso que divide en dos partes iguales a la población, fue aún más baja $345.000 en la provincia, frente a los $450.000 a nivel nacional. Esto implica que la mitad de los jujeños percibió ingresos per cápita por debajo de ese monto.

Dentro del NOA, Jujuy se encuentra en una franja intermedia. Su ingreso per cápita familiar es levemente superior al de Chaco ($364.426), Formosa ($379.980) y Santiago del Estero ($419.165), pero prácticamente en línea con Salta ($430.718).

Sin embargo, todas estas provincias se ubican por debajo del promedio nacional, lo que confirma la brecha estructural entre el norte argentino y los distritos con mayores ingresos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($1.086.336), Tierra del Fuego ($905.615) o Neuquén ($870.316).

Entre otros datos, el Indec revela que el ingreso promedio individual en Jujuy fue de $674.758, también por debajo de la media nacional de $956.283.

Y al analizar la brecha de género, el ingreso medio de los varones en la provincia fue de $746.007, mientras que el de las mujeres alcanzó $604.298, lo que representa una brecha del 19%. Si bien la diferencia es significativa, se encuentra por debajo del promedio nacional, donde la brecha alcanza el 27,6%.

En cuanto al mercado laboral y la formalidad, en la provincia se registraron 319.000 personas ocupadas, con un ingreso promedio de la ocupación principal de $613.273, muy por debajo de la media nacional de $914.274.

Entre los asalariados, registró una marcada diferencia según formalidad: con descuento jubilatorio, un ingreso medio de $822.061 y sin descuento jubilatorio, un ingreso medio de $380.069. De esta manera, la brecha supera el 50%, reflejando el fuerte impacto de la informalidad en los ingresos laborales.

En cuanto a los hogares, el ingreso total familiar promedio en Jujuy fue de $1.461.564, también inferior al promedio nacional de $1.779.892.

La provincia concentra el 1,6% de la población urbana del país y participa con el 1,2% del ingreso total generado en el conjunto urbano, lo que vuelve a poner en evidencia la menor capacidad de generación de ingresos respecto de otras jurisdicciones.