Jueves soleado y cálido

La ciudad de San Salvador de Jujuy vivirá este jueves una jornada típica de verano, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 30 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El día comenzó con cielo parcialmente nublado y una temperatura estimada de 27 grados durante la mañana.

Para la siesta y la tarde, el organismo oficial prevé condiciones similares: el cielo se mantendrá parcialmente nublado y el termómetro alcanzará su punto máximo de 30 grados. Los vientos soplarán del sector norte con una intensidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

De acuerdo al parte matutino, no se esperan lluvias durante el día. La humedad ronda el 86 por ciento y la visibilidad es buena, mientras que los vientos del sudoeste corren a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El panorama cambiaría hacia la noche. Se espera que la temperatura descienda a los 25 grados y los vientos rotarán nuevamente al sudoeste, disminuyendo su velocidad a entre 0 y 2 kilómetros por hora. El SMN advierte que la probabilidad de lluvia para esta franja del día se ubicará entre el 10 y el 40 por ciento.