Jujuy fue uno de los destinos tradicionales por su carnaval

El pasado fin de semana largo de carnaval volvió a mostrar la fuerza del turismo argentino, con destinos en todo el país que se prepararon con altos porcentajes de reservas y con una agenda diversa, federal y pensada para distintos perfiles de viajeros.

La presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel destacó que el trabajo articulado entre el sector público y privado, junto con la estrategia de promoción Elegí Argentina, permitió potenciar la difusión de las propuestas para febrero y consolidar al carnaval como uno de los grandes motores de movimiento turístico del verano.

"No solo es una celebración cultural, sino también una oportunidad clave para seguir dinamizando la actividad turística en todo el territorio", remarcó.

Destinos más buscados: Los destinos más tradicionales del carnaval como Entre Ríos, Corrientes y Jujuy registraron ocupación casi completa en las ciudades y pueblos donde se desarrolló el festejo.

Mientras que Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también se posicionaron fuertemente como durante el pasado fin de semana largo y primero del año.

Los destinos más elegidos superaron el 90% de ocupación: Entre Ríos a nivel provincial registró un 90% y en Gualeguaychú, Gualeguay, Santa Elena, Concordia y Hasemkamp se marcó un 100%; Villa Elisa 97% y Colón y Federación superaron el 90%.

Jujuy con la Quebrada de Humahuaca alcanzó el 91,4% y San Javier en Tucumán logró un 98%; y en La Rioja se registró un 90%.

Las Grutas y San Antonio este y oeste alcanzó un 98,60% de ocupación; y Villas de San Rafael, en Mendoza superó el 90%; otros destinos registrados fueron en Córdoba que a nivel provincial superó el 90%, donde Villa General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita registraron alrededor del 95%, Potrero de Garay el 90%, Almafuerte superó el 94% y Villa Yacanto logró el 100%.

Alta actividad durante el finde: Según Aerolíneas Argentinas se movilizaron más de 220.000 durante el fin de semana, y Jet Smart anunció que realizó más de 450 vuelos a diferentes destinos del país.

Siempre en base a los registros del Observatorio Argentino de Turismo de la CAT, en Jujuy se destacó la Quebrada de Humahuaca con más del 95% de ocupación, seguida por los Valles, la Puna y las Yungas.