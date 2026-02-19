Vivió uno de sus mejores “finde” largos

Para la Confederación Argentina de la Mediana Empresa - Came, Jujuy es reconocida como la Capital Nacional del Carnaval y recientemente vivió uno de los fines de semana largo más convocantes del verano respecto a otros destinos en el país.

La ocupación hotelera y parahotelera que alcanzó el 95,2%, una estadía promedio de 2,9 noches y un gasto promedio diario por turista de $ 123.708, reflejaron el fuerte impacto económico en toda la provincia.

De acuerdo a su relevamiento, las regiones más concurridas fueron la Quebrada de Humahuaca, con epicentro en Tilcara, Maimará, Uquía y Humahuaca y la capital jujeña en la región Valles, donde miles de visitantes participaron de rituales, comparsas y celebraciones populares.

Entre los festejos centrales se destacó la tradicional bajada de diablos de la comparsa Los alegres de Uquía, en la tarde del desentierro del carnaval y al día siguiente en Maimará, con la tradicional comparsa Cerro negro.

La atracción de las ceremonias en la que los diablos descienden por el cerro hasta la apacheta para desenterrar al momo, espíritu del carnaval que simboliza la celebración, la fertilidad de la Pachamama y la abundancia.

Junto a las celebraciones en el norte jujeño, también Came destaca el Carnaval de Los tekis en esta ciudad, generando un movimiento turístico y de jujeños que superó las expectativas previstas en el carnaval grande.