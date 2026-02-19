La medida impacta al sector turístico y a la economía

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo se expresó sobre el paro general convocado por la CGT en rechazo a la reforma laboral.

A través de un comunicado hizo saber su preocupación, afirmando que la medida impacta de forma directa y adversa en el normal desenvolvimiento del sector turístico y a toda la economía del país.

La decisión se produce en un contexto en el que la actividad venía de celebrar un fin de semana largo de carnaval con niveles récord de movimiento turístico, ocupación e ingresos en destinos del país, consolidando al turismo como uno de los dinamizadores de las economías regionales.

Este tipo de interrupciones afecta a los miles de pasajeros que tienen viajes programados, generando incertidumbre, cancelaciones y reprogramaciones imprevistas que alteran itinerarios, reservas y compromisos asumidos. Detrás de cada traslado hay familias, trabajadores y turistas que organizan su tiempo y recursos con planificación previa.

Cada jornada sin actividad implica cancelaciones, reprogramaciones y pérdidas económicas concretas para miles de pymes turísticas.

Además la medida afecta la previsibilidad necesaria del sector para tomar decisiones, generando un perjuicio económico para solucionar los viajes afectados.

Desde Faevyt reafirmamos la importancia de evitar medidas que perjudiquen a una industria estratégica para la economía nacional.