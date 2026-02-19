Paro activo en Jujuy contra la reforma laboral

Hoy jueves, en el marco del paro nacional convocado en todo el país contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, gremios jujeños realizaron una movilización por las calles de San Salvador de Jujuy. La medida fue encabezada por sindicatos nucleados en la CGT y las dos CTA, con modalidad de paro activo y concentración desde las 11 de la mañana en el centro capitalino. Durante la jornada, el secretario general de Apuap (Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública), Nicolás Fernández, brindó declaraciones al streaming de El Tribuno de Jujuy, donde cuestionó duramente el proyecto y reclamó a los legisladores nacionales por Jujuy que voten en contra.

La protesta local se enmarcó en una convocatoria nacional que, según los organizadores, tuvo alto nivel de adhesión en distintos puntos del país. En Jujuy, trabajadores estatales, docentes y representantes de diversos sectores sindicales marcharon con consignas vinculadas al rechazo integral del articulado.

“Estamos nuevamente en las calles, como lo hicimos cuando fue tratada en el Senado y como lo venimos haciendo desde el 20 de diciembre, cuando conocimos el articulado de esta reforma mal llamada modernizadora. En realidad es una reforma absolutamente regresiva”, afirmó Fernández.



El dirigente sostuvo que el proyecto implica un retroceso en materia de derechos laborales. “Lo único que hace es perjudicar a los trabajadores. Todos los artículos fortalecen a la parte que ya es más fuerte en la relación laboral”, señaló, al explicar que el vínculo entre empleador y empleado es “completamente asimétrico”.

Según Fernández, la legislación laboral vigente logró, con el paso de los años y la lucha sindical, equilibrar esa desigualdad estructural. “La ley posibilitó emparejar esa relación otorgando derechos para evitar abusos. Esta reforma cercena el derecho a la licencia, a una indemnización justa, a trabajar seis u ocho horas y no doce. Es un retroceso de más de 100 años”, remarcó.

Si bien uno de los puntos que más polémica generó fue el relacionado con las licencias, el titular de Apuap aclaró que el rechazo es total. “No es solo un artículo. Es el conjunto. Ninguno beneficia a los trabajadores”, sostuvo.

En ese marco, los gremios exigieron a los diputados y senadores nacionales por Jujuy que voten en contra del proyecto. “Fueron electos para respetar la voluntad popular, no para defender intereses personales ni partidarios. Les exigimos el voto negativo”, expresó.

Durante la entrevista con el streaming de El Tribuno de Jujuy, Fernández también vinculó la medida de fuerza con el reclamo salarial a nivel provincial. “Necesitamos urgente una recomposición que corrija el atraso histórico en nuestros salarios y que atienda la realidad que estamos viviendo”, indicó.

El dirigente cuestionó los índices oficiales de inflación y ejemplificó con aumentos recientes en productos de la canasta básica. “En dos semanas la carne aumentó un 29% en Jujuy. Ese porcentaje ya le ganó a la paritaria. Y a eso hay que sumarle el resto de los productos esenciales”, advirtió.

En ese sentido, reclamó una definición política por parte del Ejecutivo provincial. “Tiene que decidir si va a gobernar para el pueblo jujeño o para los organismos internacionales de crédito y las multinacionales que se llevan nuestra riqueza y dejan migajas”, sostuvo.

Respecto de la continuidad del plan de lucha, Fernández explicó que las próximas acciones dependerán de lo que ocurra en el Congreso. “Puede que no haya sesión por falta de quórum o que haya modificaciones y el proyecto vuelva a tratarse. Evaluaremos el escenario nacional y seguiremos trabajando por la unidad de la clase trabajadora”, afirmó.

La jornada en Jujuy transcurrió con movilización pacífica y consignas centradas en la defensa de los derechos laborales. Los gremios anticiparon que mantendrán el estado de alerta mientras continúe el debate parlamentario.

