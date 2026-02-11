Tres noches de puro carnaval en los Corsos de Palpalá

Desde la Municipalidad de Palpalá, anunciaron la realización de los festejos de carnaval “Corsos 2026” que se llevarán a cabo los días 12, 13 y 14 de febrero sobre la avenida Martijena, a partir de las 20 horas con entrada libre y gratuita. Durante las tres jornadas, la ciudad recibirá a comparsas locales e invitadas que desplegarán todo su color y alegría en el tradicional desfile, ofreciendo un espectáculo pensado para el disfrute de toda la familia.

Además, cada noche contará con propuestas complementarias orientadas al cuidado del medio ambiente y la promoción de derechos. Se desarrollarán actividades de intercambio de residuos por productos reciclables y una campaña de concientización contra la violencia, con el objetivo de celebrar un carnaval seguro, responsable y comprometido con la comunidad. De esta manera, el municipio, en conjunto con diferentes actores sociales, apuesta a una fiesta que combine tradición, conciencia ambiental y promoción de los derechos.

Daniel Luna, presidente de la Comisión de Comparsas, detalló que se están ultimando los detalles para inicio que será este jueves 12 de febrero. “Entre las novedades, se eliminará el palco central y las sillas para autoridades, buscando mayor fluidez en el pasaje de las comparsas. Se implementará flexibilidad en el orden de desfile: si una comparsa asignada no está presente, las siguientes podrán avanzar hasta que se complete el cupo”.

En otra línea, Luna adelantó que “el jueves desfilarán todas las comparsas de Palpalá, con prioridad alternada para tres academias de niños entre 4 y 12 años en los seis primeros lugares. También se programaron calles liberadas y ubicaciones para vehículos que participan con las comparsas, con seguridad planificada para las tres noches. El evento comenzará a las 20 horas, invitamos a familias de Palpalá y ciudades aledañas a ser parte de este Carnaval de Todos”.

En relación al cuidado ambiental, Iván Vera, referente del área de Medio Ambiente local, informó que “la iniciativa de Eco Canje se mantendrá durante los tres días de los corsos, con el objetivo de fomentar la recolección de residuos reciclables como botellas plásticas, cartón y otros materiales. A cambio, los participantes recibirán productos elaborados con materiales reciclados, además de almanaques, porta sahumerios, porta velitas y plantines, según la cantidad de residuos entregados. El punto de recepción estará ubicado al costado del escenario, con señalización y bolsas grandes para la recolección”.

Desde la Dirección de Paridad y Género, se presentó la campaña de concientización, enmarcada en políticas de género y prevención. El lema central es “Carnaval es alegría, carnaval es fiesta, carnaval no es acoso, carnaval no es violencia”. En este marco, se realizarán acciones de sensibilización durante los corsos, con distribución de afiches que incluyen números de ayuda y recomendaciones tales como: no separarse del grupo, avisar sobre movimientos y comunicar cualquier incomodidad. La iniciativa se suma a la campaña del Consejo Provincial de la Mujer, Género y Diversidad, trabajando en red con distintos sectores para garantizar la seguridad y erradicar la violencia, especialmente teniendo en cuenta que el alcohol puede agravar situaciones conflictivas.

Por último, Gisela Tolaba, representante de la comparsa tradicionalista “Rompecorazones” de Palpalá, se refirió a su participación en estos Corsos 2026 y comento que la agrupación cumple 34 años desde su fundación en 1991 por su madre Azucena Garnica. “Es una de las pocas comparsas autóctonas que quedan en la zona, transmitiendo la cultura local de generación en generación”. Gisela resaltó la colaboración con la Municipalidad de Palpalá para que el público disfrute de la propuesta, asegurando que se trabajará para brindar el mejor espectáculo al público presente.