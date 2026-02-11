Comadres y 56° Festival de la Chicha en Humahuaca

Mañana será una jornada muy especial en el Alborozo Humahuaqueño, tal vez es una de las más esperadas y convocantes que se realiza, a escasos días del desentierro del carnaval. Es el Jueves de Comadres, festividad que los jujeños y visitantes deben vivenciar por sobre cualquier otra.

El Jueves de Comadres en Humahuaca no es una celebración más como se realiza en otro pueblo de la región, y mucho menos en San Salvador de Jujuy, no se compara absolutamente en nada, y el festejo tampoco.

Cuando se habla de comadres, se habla de las recordadas Ernestina y Candelaria Cari, humahuaqueñas ellas que transmitieron y fortalecieron esta colorida y muy alegre celebración, como si el mismísimo carnaval fuera desenterrado un jueves en la "ciudad histórica", desatando la algarabía popular por más de una semana.

Precisamente mañana, la intendente Karina Paniagua, honrando a ambas por la defensa de las costumbres y tradiciones realizadas, presentará su respeto a la comadre Ernestina Cari, visitándola a las 11 en su casa sobre calle Buenos Aires, y recordando a Candelaria, fallecida en abril del 2023.

Desde allí la intendente, acompañada de comadres y copleras, se dirigirá hacia la plazoleta Sargento Gómez donde al mediodía se producirá el tradicional topamiento y se iniciará la celebración popular y pública en la cual podrán participar todas las vecinas y turistas que quieran.

En ese espacio público las copleras, anateras, cantoras y demás comenzarán a festejar bailando y cantando alegremente hasta que todas juntas se trasladen hacia el anfiteatro municipal, donde juntas chayarán su apacheta.

La ceremonia ancestral dará inicio al 56° Festival de la Chicha y de la Copla, y al Topamiento de Comadres, dos festividades populares que convocan gran cantidad de público y con ellas prácticamente en Humahuaca comienza el carnaval.

Durante la jornada se elegirá la mejor chicha de maní y de maíz; el público podrá degustar exquisitas comidas regionales; además de presenciar un espectáculo folclórico con grupos y solistas humahuaqueños, y lógicamente presenciarán el topamiento de comadres.

La celebración se prolongará hasta el anochecer en el anfiteatro, pero continuará en las peñas folclóricas y restaurantes de la ciudad que en estos días están colmados de público.