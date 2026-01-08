Pialada para mujeres y fogón criollo en Tilcara

Entre las festividades que se realizarán el próximo sábado en el marco de la inauguración del Enero Tilcareño, desde las 11 en el predio de La Peña Encantada, se realizará el III Festival Provincial de Pialada para Mujeres y el XV Festival de Pialada y fogón criollo.

Organizado por la Agrupación Gaucha Los Alisos de Abramayo, el objetivo de la convocatoria (por iniciativa de la vice presidenta Juana Soruco) es demostrar "que las mujeres también pueden pialar como los hombres", señaló Pablo Zerpa, presidente de la institución tradicionalista.

En el festival las gauchas demostrarán su destreza para enlazar (pialar) al animal de las dos manos y voltearlo, tarea que realizan en su cotidianeidad para marcar, vacunar o señalar al animal. "Con el festival queremos valorar a la mujer gaucha jujeña", agregó y como en las ediciones anteriores se pialarán terneros.

Para ambos festivales la organización contará con la participación de las cuadrillas La salvaje (de Abramayo) y La marca borrada; la animación estará a cargo de David Alancay.

Después de la pialada comenzará el fogón criollo donde se presentará El changuito yuteño, Los del cerro (de Salta), Alvaro Poclava, Fati Sosa, Los corredores de Jujuy, el grupo carpero Prisioneros (de Lozano) y Armando Marcelo.

Durante la destreza criolla y el espectáculo musical, el público podrá degustar asado guateado de novillo (en horno de barro), también se servirá picante de lengua, estofado de cordero, empanadas y locro, además de sopa y todo acompañado con un buen vino tinto.

También en el festival se coronará a la paisana Victoria Cruz y a la mini paisana Agustina Choque.