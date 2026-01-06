26°
DIA DE REYES

Adoradores del pesebre “El Señor de la Cruz” visitaron nuestro diario

Niños y niñas de distintas edades participaron con entusiasmo, ofreciendo danzas y adoraciones en honor al Niño Dios

Martes, 06 de enero de 2026 21:18
NIÑOS ADORADORES RINDIERON HOMENAJE AL NIÑO DIOS EN NUESTRO DIARIO

En el Día de Reyes, los niños adoradores del pecebre "El señor de la Cruz", visitaron las inmediaciones de nuestro matutino para rendir homenaje al Niño Jesús, transofrmado la tarde en una jornada cargada de emoción, fe y alegría.

La tarde estuvo colmada de risas, cantos de devoción propias de estas fechas tan significativas para la tradición cristiana. Niños y niñas de distintas edades participaron con entusiasmo, ofreciendo danzas y adoraciones en honor al Niño Dios, en un clima de profundo respeto.

Las coreografías, preparadas especialmente para la ocasión, reflejaron el compromiso y la dedicación que tienen los más pequeños que, a través del baile y la música, transmitieron un mensaje de esperanza, amor y unidad. La actividad no solo conmovió a quienes formaron parte del encuentro, sino también a vecinos y familias quienes se acercaron para acompañar y compartir este momento especial

La visita de los niños adoradores reafirma el gran valor presente en el esfuerzo de mantener viva una de las tradiciones religiosas y culturales más importantes de a provincia. Esta como otras activdades fortalecen los lazos comunitarios y transmitiendo, de generación en generación, el significado del Día de Reyes y la adoración al Niño Jesús.

