Las adoraciones seguirán hasta el bautismo de Jesús

En Tilcara como en el resto de la Quebrada la mayoría de los grupos de niños y jóvenes adoradores hoy después de celebrar el Día de Reyes Magos se despedirán del Niñito Jesús gratamente complacidos por haberlo honrado un año más.

Sin embargo el resto de los adoradores continuarán haciéndolo por las calles del pueblo y visitando los pesebres barriales y parroquiales, hasta el próximo domingo donde se celebrará el bautismo de Jesús con el cual finalizará el Tiempo de Navidad.

Esto quiere decir que desde mañana y hasta el fin de semana los adoradores (después de la Epifania, hoy, que recuerda el momento en que Jesús se manifestó al mundo representado simbólicamente en la visita de los Reyes Magos al pesebre de Belén), mantendrán su protagonismo en la región.

"Pero que sigan adorando depende también mucho de las familias, porque ellas respetan su costumbre en finalizar el tiempo de adoración. Algunas tradicionalmente lo hacen el 6 donde se celebra la manifestación del Señor, otras en cambio continúan hasta el domingo de su bautismo", señaló el párroco de Tilcara, Ricardo Rivero.

Que algunos grupos continúen adorando hasta ese domingo "lo marca puntualmente la tradición, en otros casos el tiempo litúrgico", agregó. Y especificó que generalmente en la Quebrada las adoraciones comienzan el 24 a la noche o en la Navidad, "en otros lugares inician inclusive 9 días antes del 25 de diciembre y en ciertos casos el 8 de ese mes".

Las adoraciones en el norte "es muy propio de nuestra cultura. Los templos y las capillas arman sus pesebres donde los niños adoran, también las familias disponen un espacio en sus casas y los centros vecinales tienen el suyo, donde los niños adoren al Niñito Jesús, esta es una costumbre muy arraigada".

Como sacerdote en este Tiempo de Navidad pide para los adoradores "que conserven este espíritu. Yo como jujeño y parte de esta historia y cultura también adoraba cuando era niño. Lo importante es conservar y prolongarlo en los hijos si uno adoró, que no se pierda porque esto es algo muy propio de nosotros", prosiguió.

Rivero afirmó que adoró desde los 5 hasta los 25 años, y reconoció que al observar a los niños hacerlo y escuchar el redoble y los villancicos "me vienen los recuerdos y a veces me pongo a adorar con ellos".

Luego del bautismo del Señor, iniciará el tiempo ordinario de la liturgia, a partir de ahí los cristianos comienzan a meditar el misterio de Jesús durante todo el año, en su transcurso llegará la Cuaresma con el Miércoles de ceniza. "Este año se adelanta porque a mediados de febrero lo estaremos celebrando y el inicio de la Cuaresma".

La parroquia de Tilcara el próximo domingo celebrará el bautismo del Señor, a la vez toda la Iglesia renovará las promesas bautismales, ese día se espera la asistencia de los grupos de niños adoradores para recibir la bendición y posteriormente dirigirse hacia sus pesebres para la despedida final.

Por último, dijo que observar la manifestación de fe de los adoradores, acompañados de sus familias "es algo muy fuerte en el corazón, y de gran valor por la riqueza que tiene la gente, y que debe ser cuidado y potenciarlo en el tiempo".