DONACIÓN DE ÓRGANOS

La solidaridad marca el inicio del año en Jujuy

Se concretaron los dos primeros operativos de ablación de 2026 en el Hospital Pablo Soria de la capital jujeña.

Lunes, 05 de enero de 2026 18:32

El Ministerio de Salud de Jujuy informó que en las primeras jornadas de 2026 se concretaron de manera satisfactoria dos operativos de ablación de órganos y tejidos en el Hospital Pablo Soria, uno de ellos con carácter multiorgánico.

Los procedimientos se realizaron gracias al trabajo de los profesionales ablacionistas y agentes de áreas administrativas, logísticas, de SAME 107 y de seguridad y en especial, por la vocación solidaria de la comunidad ya que donar órganos permite oportunidades de recuperación a personas que se encuentran en lista de espera para un trasplante.

Las posibilidades de recuperación y calidad de vida para las personas que transitan situaciones críticas de salud, se multiplican con el compromiso compartido porque sin donantes no hay trasplante, recordando que, a partir de la promulgación y la aplicación de la Ley Justina en 2018 y una política sanitaria adecuada con ejes específicos que Jujuy lleva adelante para trabajar por las personas de todas las edades que se encuentran en lista de espera, la provincia afianza su crecimiento año a año en materia de donación de órganos.

 

