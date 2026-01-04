Hoy se realiza el Encuentro Provincial de Pesebres en la Catedral

Hoy se llevará a cabo el Encuentro Provincial de Pesebres a las 15, convocara entre 80 y 90 pesebres con 15 mil niños adoradores que ofrecerán sus danzas con fe y devoción al niño Dios.

Cada pesebre deberá brindar como información para cuando realice su presentación: del nombre del grupo, el año de creación, la cantidad de adoradores, de músicos y de padres que acompañan durante las visitas que efectúan en tiempo navideño.

La parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa de Alto Comedero concretó la Convivencia parroquial de Pesebres 2025. Según explicaron en su página de Facebook fue “un desafío y una experiencia rica en el compartir de los distintos pesebres que se encuentran en nuestra jurisdicción”. Desde la organización expresaron las “gracias a cada pesebre por darnos esta oportunidad y por querer compartir entre ustedes”.

Y rogaron para que “el Niño Dios siga acompañando y bendiciendo esta hermosa expresión de fe a través de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que continúan con esta hermosa tradición”



