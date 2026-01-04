Consolidan la identidad local con un balance estratégico

El Instituto Protagonistas de la Historia de Jujuy cerró un 2025 marcado por una intensa actividad en los campos educativo, cultural y legislativo. Con el objetivo de descentralizar el conocimiento histórico y llevarlo a cada rincón de la provincia, el equipo de profesionales -integrado por historiadores como Adriana Solís y David Mareño, entre otros- ha logrado posicionar hitos clave de la identidad jujeña en la agenda pública.

Uno de los pilares del ciclo que termina fue el perfeccionamiento docente. El Instituto organizó capacitaciones en regiones como La Quiaca y Abra Pampa, brindando herramientas actualizadas sobre geografía y política regional a maestros y profesores.

En paralelo, el Cabildo Histórico de Jujuy se convirtió en el escenario de un ciclo de charlas que abordó desde el "Día Grande de Jujuy" hasta figuras fundamentales como el Dr Teodoro Sánchez de Bustamante y los "Patriotas sin charreteras". Esta labor pedagógica se extendió a los alumnos de séptimo grado, quienes recibieron charlas sobre el significado de la Bandera Nacional de la Libertad Civil antes de su juramento escolar.

Hitos del año

La labor del Instituto no se limitó a las aulas. Durante 2025, se destacaron acciones de alto valor simbólico, como la imposición del nombre "Los Mártires de Yavi" a la escuela N° 134 de Larcas y el impulso de proyectos similares en toda la provincia.

En el plano institucional, el Instituto elevó una propuesta histórica ante la Legislatura Provincial y el Congreso de la Nación: la declaración de Jujuy como "Benemérita de la Patria", un reconocimiento formal al sacrificio y aporte de la provincia en la Guerra por la Independencia entre 1810 y 1825.

LOS JUJEÑOS | ACOMPAÑARON LAS PROPUESTAS DEL INSTITUTO.

Además, el Instituto adelantó que en 2026 trabajará en homenajes como el impulso al Monumento al Dr Teodoro Sánchez de Bustamante, definido como el "Insigne hombre de Jujuy".

Se hará gestión en inclusión social, con la difusión del protagonismo de las colectividades (Sirio-Libanesa, Española, Boliviana e Italiana) en la construcción de la Jujuy moderna.

Se avanzará en investigación y medios con el lanzamiento de una serie de publicaciones sobre la Batalla de Quera (1875) y la figura de Laureano Saravia, además de la participación en ciclos radiales y televisivos bajo el nombre "Los protagonistas y su historia".

Cierre de un ciclo

El balance 2025 también incluyó una propuesta a la Comisión de Cultura de la Legislatura para otorgar reconocimientos a descendientes de figuras como los hermanos Gorriti, Manuel Álvarez Prado y el General Manuel Eduardo Arias, marcando el fin de la guerra de independencia nacional en territorio jujeño, desde el inicio con Juan Ignacio Gorriti hasta la batalla de Tumusla.

Con un equipo sólido de docentes e investigadores, integrado por Adriana Solís, Elizabeth Valero, Natalia Portocarrero, Celeste Nievez, Marcos Flores, Patricia Ríos Valdez, Geraldina Quispe, David Mareño, Vanesa Gómez, Ana Quiroga, Facundo Castillo y María Ochoa. El Instituto Protagonistas de la Historia de Jujuy reafirmó su compromiso de que la historia no sea solo un recuerdo del pasado, sino una herramienta viva para entender el presente de la provincia.

Monumentos y gestión pública

En sus proyecciones para 2026, el Instituto Protagonistas de la Historia de Jujuy, anticipó que se propuso un plan de acción en la búsqueda de institucionalizar aún más la investigación histórica. Entre las propuestas más ambiciosas figura la creación de la Dirección de Estudios Históricos bajo la órbita de la Secretaría de Cultura, con el fin de asesorar a municipios y promover concursos de investigación en todos los niveles educativos.

Establecer relaciones con otras instituciones históricas locales, regionales y nacionales para organizar y auspiciar eventos y promover la difusión de nuestra historia local en eventos de todos los niveles.