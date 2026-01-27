Continúan las inscripciones para el ciclo 2026 en Icade

Con 22 años de trayectoria en el ámbito educativo y formando parte de la enseñanza oficial, el Icade abre sus inscripciones 2026 y te invita a dar el próximo paso en tu desarrollo profesional.
Para este ciclo lectivo, podés elegir entre las siguientes Tecnicaturas Superiores:
Administración de Empresas - orientación en Recursos Humanos.
Administración de Empresas - orientación en Pymes.
Gestión Integrada (Calidad, Medio Ambiente y Seguridad e Higiene).
Carreras de 3 años, con títulos oficiales y validez nacional, pensadas para brindarte rápida salida laboral y herramientas concretas para el mundo del trabajo.
Inscribite ahora y aprovechá las promociones en la matrícula.
Además, si sos mayor de 25 años y no finalizaste el secundario, también podés estudiar en Icade, con mínimos requisitos, accediendo a cualquiera de nuestras carreras.
Más que estudiar, vivir la experiencia Icade
Al formar parte de Icade, accedés a múltiples beneficios que potencian tu formación:
Cursos de especialización y actualización profesional.
Boleto Estudiantil Gratuito Universal (Begu).
Bonificaciones en la cuota mensual por pago en término.
Visitas a empresas de la provincia para sumar experiencia práctica.
Viajes solidarios a escuelas del interior, promoviendo el compromiso social.
Informes e inscripciones
San Salvador de Jujuy, San Martín 872 (Instalaciones Emdei), de 19 a 22. Whatsapp: 3884672991 / 3885829012.
Ledesma, calle Mariano Moreno (Instalaciones Etha), de 19 a 22. Whatsapp: 3886476513.
Facebook: Icade Jujuy. Web: www.icadejujuy.edu.ar.
Icade, excelencia educativa a tu alcance.