Plan de regularización de deudas en Rentas

La Dirección Provincial de Rentas de Jujuy informó la puesta en vigencia hasta el 31 de marzo del presente año del Plan Especial de Regularización de Deudas de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos.

El régimen contempla la financiación en hasta 18 cuotas y beneficios de condonación de multas, reducción de intereses resarcitorios de hasta el 80% y una reducción de hasta el 100% de los intereses de financiación para planes de hasta 3 cuotas.

En el marco de una política de reconocimiento al cumplimiento fiscal, Rentas Jujuy incorporó beneficios extras para contribuyentes cumplidores, entre los que se destacan bonificaciones del 10% para Ingresos Brutos, 5% para Inmobiliario y el 100% del componente impositivo provincial de la cuota 06/26 para contribuyentes monotributistas.

La adhesión al Plan puede realizarse de manera simple y segura a través del sitio web oficial www.rentasjujuy.gob.ar, con posibilidad de abonar a través de medios digitales de pago.

Para mayor información y asesoramiento, los interesados pueden comunicarse al 0800-555-5599 o al 388-340-1111, o bien presentarse en las oficinas de la dirección ubicadas en calle Lavalle de esta capital.

Por otro lado Rentas recordó que quienes opten por el pago anual anticipado del Impuesto Inmobiliario hasta el 27 de febrero podrán acceder hasta un 30% de descuento: 10% por tener, al 31/12/2025, el impuesto al día, 15% por abonar hasta la citada fecha y un 5% extra para los pagos efectuados a través de medios digitales.

Asimismo, quienes opten por el pago mensual podrán obtener hasta 15% de bonificación.