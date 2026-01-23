Se hará la 37° Marcha homenaje a Cafrune

La Asociación Gaucha "Éxodo Jujeño" invita a la comunidad gaucha a participar de la 37° Marcha a Caballo por mi Patria, en homenaje a Jorge Cafrune, el 7 de febrero.

Desde la entidad dieron a conocer el programa e itinerario de la actividad: A las 8 será la concentración de gauchos montados en la Asociación Gaucha "Éxodo Jujeño", ubicada sobre Ruta Provincial N°56 (kilómetro 4), izamiento de los pabellones patrios y entonación del Himno Nacional Argentino. A las 8:30 habrá palabras alusivas a cargo del presidente de la asociación, Edgar Gallo Mendoza, y demás autoridades presentes, bendiciones a montados y cabalgaduras.

A las 9 iniciará la marcha y para las 12:30 está previsto el almuerzo en las instalaciones del Fortín Gaucho "Martin Fierro" de Los Alisos. A las 15, continuación de la marcha y a las 17:30 se llevará a cabo el acto protocolar en el monumento a Jorge Cafrune (entrada en la ciudad de El Carmen) y a las 18 comenzará el desfile en la avenida Echeverría.

Circuito de la marcha será el siguiente: Iniciará por Ruta Provincial N°56, luego por el puente "General Manuel Eduardo Arias", avenida Oscar Orias, Teniente Fernández, avenida Párroco Marshke, avenida Párroco Marshke esquina Zegada, avenida Río Bamba, colectora margen derecha de Ruta Nacional N°9, Ruta Nacional N°9 esquina Av. Fuerza Área (descanso de 15 minutos), Ruta Nacional N°9, localidad de Los Alisos, Ruta Nacional N° 9 hasta la llegada a la ciudad de El Carmen.