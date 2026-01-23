Catálogo de la Travesía Capricornio en la Fitur

La Fundación Proyungas, hoy a las 8 (11 de España) presentará el catálogo de la Travesía Capricornio, El Gran Corredor Ecoturístico del Norte Argentino en el Pabellón 8, Foro de presentaciones del Centro Internacional de Prensa, de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) que se realiza en Madrid desde ayer hasta el próximo lunes.

La presentación estará a cargo de Sandra Nazar, consultora especialista en Turismo sostenible (en la Fundación Proyungas) y Liliana Paniagua, secretaria Ejecutiva de Redes Chaco y coordinadora de Incidencia del proyecto Impacto verde, en el marco de la gira Semana del Gran Chaco Americano 360.

La Travesía Capricornio es un corredor ecoturístico regional que articula y visibiliza el turismo sostenible de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Presentada en la FIT Buenos Aires 2025, busca posicionar el Norte Grande argentino internacionalmente, valorando su diversidad natural, cultural y productiva con un enfoque sostenible.

Impulsada por el proyecto Impacto Verde, financiado por la Unión Europea, coordina con los gobiernos provinciales y nacional.

El corredor es el resultado de una expedición precursora de 3.100 km que en 2024 unió Susques (Jujuy) con las Cataratas del Iguazú (Misiones), atravesando seis ecorregiones diferentes. Esta iniciativa redefine la percepción tradicional del Norte Argentino, estructurando una ruta enfocada en la naturaleza.

El recorrido alberga reconocimientos y maravillas a nivel mundial y nacional:

Patrimonio Mundial de la Unesco: Qhapaq Ñan: Red vial incaica (Jujuy); Quebrada de Humahuaca: Paisaje cultural (Jujuy); Misiones Jesuíticas Guaraníes: Asentamientos jesuíticos (siglos XVII y XVIII) (Misiones y Corrientes); y el Chamamé: Patrimonio inmaterial (Corrientes).

Maravillas Naturales mundiales: Las Cataratas del Iguazú (Misiones); argentinas: El Bañado La estrella (humedal de gran biodiversidad (Formosa) y Salinas Grandes (Jujuy).

Pueblos distinguidos por ONU Turismo como Best Tourism Villages (Mejores Pueblos Turístico): Caspalá y Maimará (Jujuy) y Carlos Pellegrini (Corrientes).

La Travesía conecta además áreas de alto valor ecológico:

Reservas de la Biosfera Unesco: Yungas (Jujuy y Salta), Yabotí (Misiones) y Laguna Oca/Herraduras del Río Paraguay (Formosa).

Más de 27 Parques Nacionales y Reservas provinciales, muchos declarados áreas clave para la biodiversidad (KBA) y Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (Aica), que protegen biomas desde la Puna hasta la Selva subtropical, promoviendo la investigación y el disfrute responsable.

El catálogo digital aspira a simplificar la planificación de experiencias, centralizar información clave y establecer una conexión directa entre los viajeros y prestadores de servicios responsables.

Se estructura en tramos flexibles, permitiendo a los usuarios diseñar recorridos parciales o abordar la travesía en su totalidad.