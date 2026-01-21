Acciones por las mascotas

La Dirección de Zoonosis de la comuna capitalina reiteró que hoy habrá vacunación y registro de mascotas, de 9 a 12, en Tumusla 795 (Club Luján) del barrio Luján, y de 15 a 18 en Humahuaca 193, del mismo sector.

En tanto que mañana el quirófano móvil para castraciones estará desde las 14 en avenida Marina Vilte 1263 del sector B6 de Alto Comedero, lugar donde de 14 a 17 también habrá vacunación y registro de mascotas. El viernes, el quirófano móvil estará desde las 14 en el CIC Che Guevara (Manzana 1, Lote 1 del barrio homónimo), y entre las 14 y las 18 habrá vacunación y registro en Alberti 643 del barrio General Arias.