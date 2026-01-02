Chaya de los copleros

La cuadrilla de copleros Flor de Molle se destacó entre las comparsas y agrupaciones durante la Chayada de Mojones en Maimará, revalorizando y manteniendo vigente una costumbre ancestral que práctica y lamentablemente en ese poblado se está perdiendo en la celebración del carnaval.

Su presidente Laura Vilte (muy conocida en el pueblo y en la región como cocinera popular), este año cumplió con la promesa a la Pachamama y por tercera vez reunió a cuadrillas y copleros de diferentes lugares de la Quebrada y Puna, para que sean parte del festejo masivo que se observó ayer.

En su casa recibió a las cuadrillas del Norte y Reviviendo costumbres ancestrales, a copleros como Nancy Vedia (Abra Pampa), Adolfo Párraga (Huacalera), Gladys Carlos (Rinconada), Rosario Yagualca (Barrios), Cristina Avalos (Coranzulí), Ana Mamaní (Santa Catalina), Evangelista Mamaní (Cusi Cusi) y otras que llegaron de Yavi y La Quiaca.

CHAYA | LAURA VILTE MANTIENE LA COSTUMBRE DEL CANTO POPULAR.

Apartados del bullicio de las otras instituciones carnestolendas, pasado el mediodía la presidenta junto al vice, Luciano Vilte sirvieron a todos los cantores populares una exquisita cazuela de llama, que degustaron y elogiaron. Y de postre les ofreció un incomparable anchi, postre regional.

Después del almuerzo se dirigieron hacia el mojón (bajo un viejo molle), donde agradeció la visita, destacó el interés en mantener la vigencia de la copla y los invitó a chayar el mojón coplero, cantar sus coplas y hacer sonar las cajas y los erquenchos celebrando el inicio de un nuevo año y esperando al carnaval.

A lo largo de la celebración, el vice sirvió chicha de maní que elaboró varios días antes para compartir con los cantores y cantoras.