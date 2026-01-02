Ascenso para 2.679 efectivos policiales y penitenciarios

El gobernador Carlos Sadir firmó el Decreto de Ascensos del Personal Policial y Penitenciario, mediante el cual 2.679 efectivos de ambas fuerzas ascienden a sus grados inmediatos superiores y percibirán la diferencia salarial correspondiente con los sueldos de este mes.

Se destacó que la decisión constituye un hito institucional, ya que será la primera vez en la historia de la Policía de la Provincia, con 178 años, y del Servicio Penitenciario de Jujuy, con 92 años, que los ascensos se hacen efectivos el 1 de enero, evitando la espera hasta agosto como solía ocurrir y permitiendo que el personal perciba los haberes equivalentes al grado desde el inicio del año.

Asimismo, el gobernador Sadir anunció que los 223 efectivos egresados durante 2025 del Instituto Universitario Provincial de Seguridad (Iups) -licenciados y técnicos en Seguridad Ciudadana y Tratamiento Penitenciario- serán incorporados a partir de enero a la Policía de Jujuy y al Servicio Penitenciario de la Provincia. En ese sentido, se dispusieron los mecanismos necesarios para simplificar y agilizar las altas administrativas y la liquidación de haberes, evitando demoras en el ingreso del personal novel.

"Esto es algo histórico y estoy feliz de haber cumplido con lo que prometí en agosto", expresó el mandatario provincial al anunciar la medida, que alcanza a 1.954 efectivos de la Policía de Jujuy y 725 integrantes del Servicio Penitenciario de la Provincia, quienes cumplieron con los requisitos establecidos, las capacitaciones y los cursos de perfeccionamiento correspondientes a cada jerarquía.

Finalmente, el mandatario provincial felicitó a los efectivos ascendidos y a los nuevos egresados, y destacó el acompañamiento de sus familias, agradeciendo el trabajo diario, el compromiso y la vocación de servicio de las fuerzas de seguridad en beneficio de todos los jujeños y jujeñas.

Compromiso institucional

Ante el fallecimiento de una persona que estaba detenida en una dependencia policial de barrio El Chingo, hecho que se encuentra bajo investigación judicial a cargo del Ministerio Público de la Acusación, con las actuaciones correspondientes en pleno desarrollo el Ministerio de Seguridad informó que desde el primer momento puso a disposición de la Justicia todos los recursos necesarios, garantizando la intervención inmediata de los organismos competentes y el resguardo de las actuaciones que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.

Se señaló que el Estado provincial sostiene con firmeza que la vida y la integridad de las personas bajo custodia constituyen una responsabilidad indelegable, y que cualquier situación que se aparte de los protocolos establecidos será abordada con absoluta seriedad, responsabilidad y transparencia.

En ese contexto, se destacó que la Provincia viene desarrollando una política sostenida de fortalecimiento del sistema penitenciario, con inversiones en infraestructura, ampliación de unidades carcelarias y mejora de las condiciones de alojamiento.

"Con la inversión que hicimos en el Centro de Detención de Chalicán logramos prácticamente vaciar las comisarías de detenidos", indicó el titular de la cartera, Juan Manuel Pulleiro.

Estas acciones permitieron reducir de manera significativa la cantidad de personas detenidas en comisarías, priorizando su traslado a espacios adecuados para el cumplimiento de las medidas judiciales.