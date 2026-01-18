Sadir anunció importantes bajas de impuestos y exenciones de hasta el 100% en Jujuy

Carlos Sadir anunció fuertes bajas en impuestos provinciales, exenciones de hasta el 100% para actividades productivas locales clave e importantes beneficios para los contribuyentes, dando continuidad a una política de alivio fiscal impulsada por el Gobierno de Jujuy.

El mandatario provincial destacó que, a partir de proyectos enviados por el Poder Ejecutivo y aprobados por la Legislatura, “se sancionaron tres leyes muy importantes” que potencian el sector productivo y reafirman el rumbo de crecimiento de la provincia.

Bajas de impuestos y exenciones para el sector productivo en Jujuy

“En materia de Ingresos Brutos se estableció una exención por 12 meses para aquellos contribuyentes que se registren espontáneamente, con vigencia al 31 de diciembre de 2026”, anunció Sadir.

Además, el gobernador de Jujuy señaló que “se estableció una exención del 100% para las actividades de la industria manufacturera”, en una decisión estratégica orientada a fortalecer el entramado productivo local.

A estas medidas se suman importantes reducciones del 50% y del 25% para el comercio de productos alimenticios, el transporte automotor y la construcción y modificación de viviendas familiares. La baja impositiva se extiende a la actividad de agencias de viaje y hotelera.

Este conjunto de decisiones consolida la política de baja impositiva del Gobierno y permite reducir costos, mejorar la competitividad y generar un entorno más favorable para la inversión y el empleo.

Beneficios en Impuesto de Sellos e Inmobiliario

Por otra parte, en materia de Impuesto de Sellos se determinó la exención del 100% para contratos de carácter familiar y del 50% para los comerciales, ratificando una medida en vigencia desde hace un año en Jujuy.

Asimismo, se estableció un régimen de beneficios en el Impuesto Inmobiliario para contribuyentes cumplidores, con descuentos por pago anticipado anual y por adhesión al débito automático o medios digitales.

Descuentos para la regularización impositiva en Jujuy

En el marco de los beneficios impositivos, Sadir también destacó la vigencia del plan de regularización, que contempla descuentos de intereses y honorarios en ejecuciones fiscales, con plazos de hasta 18 meses para todos los tributos: Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos e Impuesto Inmobiliario.

Con estas medidas, el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso con el alivio fiscal, la formalización de la actividad económica y el fortalecimiento de los sectores productivos clave, promoviendo más inversión, empleo y desarrollo para Jujuy.