La justicia brasileña negó la solicitud de prisión domiciliaria de Bolsonaro

El Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, negó este sábado la solicitud de prisión domiciliaria a favor del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado.

El organismo tomó esa decisión, tras considerar que la solicitud fue presentada por un abogado que no integra su defensa técnica.

En ese sentido, el juez Gilmar Mendes sostuvo que "el presente 'habeas corpus' ni siquiera fue interpuesto por la defensa técnica del paciente, expresidente de la República", en referencia al requerimiento presentado por el abogado independiente Paulo Emendabili Barros de Carvalhosa.

Mendes también fundamentó su decisión en la jurisprudencia del propio STF, que no admite la tramitación de recursos de "habeas corpus" dirigidos contra actos de otros jueces de la corte.

La solicitud de "habeas corpus" cuestionaba decisiones adoptadas por el juez instructor del proceso de Bolsonaro, Alexandre de Moraes.

De hecho, Moraes remitió el viernes el caso a Mendes, al declararse impedido para analizar la solicitud, ya que figuraba como autoridad señalada en el recurso.

En su resolución, Mendes afirmó que aceptar el "habeas corpus" implicaría una "indebida sustitución de la competencia natural" de la Corte, con riesgo de vulnerar el principio del juez natural.

Bolsonaro fue condenado por el STF el 11 de septiembre de 2025 por su participación en el intento de golpe de Estado en enero de 2023, fallo que marcó un hito en la historia judicial de Brasil.