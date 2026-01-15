Respaldo municipal para la artista Wara Calpanchay

El intendente, Raúl Jorge, recibió a Wara Calpanchay, una talentosa artista jujeña, quien se prepara para representar a San Salvador de Jujuy en el Pre-Cosquín. Con un recorrido artístico que abarca música, poesía y teatro, Wara refleja la riqueza cultural de la provincia y lleva consigo las expectativas de un gran futuro en el folclore argentino.

Jorge añadió que "es fundamental que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de brillar en escenarios como Cosquín, Wara no solo es una artista talentosa; es una inspiración para muchos otros chicos de nuestra provincia. Su éxito es nuestro éxito, y estamos aquí para apoyarla en cada paso de su camino". El intendente concluyó, "la música es un puente que une a las comunidades, estamos convencidos de que Wara deslumbrará en Cosquín y llevará consigo la esencia de nuestra tierra, este tipo de talentos son los que debemos fomentar y apoyar".

Ella "es un verdadero tesoro para nuestra provincia, tenerla aquí significa contar con una representante extraordinaria de la cultura jujeña, desde muy joven ha demostrado su talento en diversas disciplinas, y eso es algo que debemos celebrar y apoyar", expresó el Jorge.

Originaria de Susques, Wara compartió su agradecimiento por el respaldo recibido y relató su trayectoria desde la infancia "desde muy pequeña he soñado con llegar a Cosquín, he participado en orquestas y eventos comunitarios, y ahora, con este equipo de cuatro músicos, tenemos la oportunidad de representar a San Salvador de Jujuy en el Pre-Cosquín", comentó emocionada.

Wara también destacó la importancia de la música y el folclore en su vida, "representar a mi provincia en un evento tan significativo es un honor. Espero que mi participación inspire a otros jóvenes a seguir sus sueños y a valorar nuestra rica cultura", afirmó.