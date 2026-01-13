Rescataron a un zorro colorado herido

Un operativo de rescate de fauna silvestre permitió asistir a una hembra adulta de zorro colorado que resultó herida tras ser atropellada en inmediaciones del Parque Nacional Laguna de Pozuelos, en la zona de Abra Pampa.

La intervención fue coordinada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, luego del aviso emitido por la Intendencia del Parque Nacional.

El animal fue trasladado para recibir atención veterinaria, donde estudios radiográficos confirmaron una fractura en el codo que requirió una intervención quirúrgica.

La cirugía se realizó con éxito y actualmente el ejemplar permanece en recuperación en el Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJU), bajo tratamiento y monitoreo permanente. Finalizada la rehabilitación, se evaluará su reinserción en el hábitat natural.

Desde el organismo provincial recordaron la importancia de dar aviso inmediato a las autoridades ante el hallazgo de fauna silvestre herida, a fin de contribuir a la conservación de la biodiversidad jujeña.

