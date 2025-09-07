Candidato se interiorizó sobre la situación de la Unju

Pedro Pascuttini, candidato a diputado nacional por el Frente Primero Jujuy Avanza, visitó la Universidad Nacional de Jujuy y mantuvo un encuentro con el rector de la casa de altos estudios, Mario Bonillo. La reunión formó parte de una serie de actividades que el frente viene desarrollando en distintos ámbitos sociales de la provincia.

Durante la jornada se trataron distintos temas vinculados al funcionamiento académico, la situación de la infraestructura y las necesidades más urgentes de la universidad. La visita se dio en un contexto nacional en el que las universidades públicas atraviesan un escenario complejo, marcado por la discusión en torno al financiamiento y las políticas aplicadas por el Gobierno nacional.

La institución, al igual que otras casas de estudio del país, sostiene que el presupuesto resulta clave no solo para la formación de miles de jóvenes, sino también para el sostenimiento de proyectos científicos y de investigación que tienen impacto directo en la región.

De esta manera, la visita se enmarca en una agenda más amplia de encuentros con sectores de la vida social, educativa y productiva de la provincia.

La reunión entre Pascuttini y Bonillo dejó abierta la posibilidad de continuar con instancias de diálogo en el futuro, con el objetivo de seguir profundizando el vínculo entre la política y la universidad. El encuentro fue valorado como un paso más en la construcción de espacios de intercambio que permitan pensar soluciones a largo plazo para la provincia y su sistema educativo.

Cabe señalar que la lista del Frente Primero Jujuy Avanza para diputados nacionales tiene como principales candidatos, además de Pascuttini, quien actualmente se desempeña como presidente de la Cámara de Tabaco de Jujuy, a la actual diputada provincial Verónica Valente y al exintendente de El Carmen y concejal electo en mayo, Adrián Mendieta.

Dicho frente está compuesto por cuatro partidos: Primero Jujuy, Gana Jujuy, Hacemos y Jujuy Avanza, y tiene como principales referentes a los actuales diputados provinciales Rubén Armando Rivarola y Carlos Guillermo Haquim, al exgobernador Oscar Agustín Perassi y al exvicegobernador Guillermo Raúl Jenefes.