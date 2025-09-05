Pedro Pascuttini reafirmó la unidad del peronismo jujeño

Pedro Pascuttini, candidato a diputado nacional por el Frente Primero Jujuy Avanza, Lista 501, encabezó un masivo encuentro en la sede central del espacio, ubicada en la calle Salta 1.162 de esta ciudad capital.

La jornada contó con la presencia de una gran cantidad de dirigentes, que muestra el compromiso de toda la amplitud del peronismo jujeño con la propuesta electoral que lidera Pedro Pascuttini y Verónica Valente. La energía y las ganas de trabajar que expresaron todos los dirigentes reafirma la solidez de una coalición que se presenta como el verdadero rostro del peronismo unido en Jujuy.

El encuentro no solo congregó a los candidatos y apoderados del frente, sino que también reunió a una vasta representación de dirigentes de la capital y del interior, así como a referentes de diversos sectores y barrios. La atmósfera fue de un palpable entusiasmo y compromiso, con los asistentes compartiendo sus inquietudes y propuestas directamente con el candidato a diputado nacional Pedro Pascuttini, en una muestra de la dinámica participativa que el frente promueve.

Durante la reunión, el candidato enfatizó la importancia de consolidar un espacio amplio y representativo. En sus palabras, "este frente es el verdadero reflejo del peronismo unido en la provincia".

Pascuttini destacó que la diversidad de orígenes y trayectorias de los presentes no es una debilidad, sino la mayor fortaleza del proyecto. "Aquí no hay divisiones, hay una sola causa: trabajar por el futuro de Jujuy. La unidad no es una consigna, es una realidad que se construye con el trabajo de cada uno de ustedes, en cada barrio, en cada sector", afirmó.

La jornada sirvió para reafirmar el compromiso unánime de los presentes en acompañar la propuesta electoral de la Lista 501. Los dirigentes y militantes presentes se comprometieron a fortalecer la organización en sus respectivos ámbitos, llevando el mensaje del frente a cada rincón de la provincia. La logística de campaña, el despliegue territorial y la comunicación de las propuestas fueron temas centrales de las conversaciones, evidenciando una militancia activa y coordinada.

El encuentro concluyó con un fuerte aplauso y el compromiso de seguir trabajando arduamente en las semanas que restan antes de las elecciones previstas para el 26 de octubre.