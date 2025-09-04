Jujuy superó los 7.000 títulos digitales emitidos

La implementación del Sistema Federal de Títulos (SisFeT) consolida una política pública orientada a brindar mayor celeridad, transparencia y accesibilidad en la certificación de las trayectorias educativas, sin necesidad de autenticación.

Este avance representa un paso clave en la digitalización de los procesos administrativos, garantizando que cada egresado cuente con un título válido a nivel nacional en menos tiempo y con mayor seguridad. De esta manera, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso con la innovación y la equidad en el sistema educativo provincial.

El logro fue posible gracias al asesoramiento técnico y las visitas institucionales realizadas por el equipo de la Dirección de Títulos junto con las distintas Direcciones de Nivel. Estas acciones se orientan a fortalecer las capacidades de las instituciones educativas y acompañarlas en la correcta aplicación del sistema digital.

En este marco, recientemente se llevaron a cabo visitas de acompañamiento al Bachillerato de Nivelación para el personal del Servicio Penitenciario, a la ENET N° 2 “Prof. Jesús Raúl Salazar”, al Colegio Pablo Pizurno y al Instituto de Educación Superior Nuevo Horizonte. Estas instancias permitieron regularizar la documentación de control y avanzar en la carga del SisFeT.

Con este progreso, la provincia continúa avanzando hacia un modelo educativo más moderno y eficiente, garantizando que los estudiantes egresados puedan acceder a sus titulaciones de manera más ágil, transparente y segura, en sintonía con los desafíos de la era digital.