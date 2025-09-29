Lunes con máxima de 29 grados

Comienza una nueva semana y los últimos días del mes de septiembre. Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que será una jornada con cielo despejado por la mañana, por la tarde se espera cielo algo nublado a parcialmente nublado por la noche en donde la temperatura máxima rondará los 29 grados centígrados.

Para la zona de Perico, Monterrico y El Carmen la temperatura máxima podría llegar a los 31 grados.

Mientras que en el ramal se prevé que el termómetro pueda llegar a marca los 33 grados.

En Humahuaca se anticipa cielo algo nublado con máxima de 28 grados.

En La Quiaca también se espera cielo algo nublado con máxima de 22 grados.