°
29 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Rotura de acueducto
cámara oculta
Monterrico
alto comedero
Corredor Bioceánico
LIGA PROFESIONAL
Liga Regional
Onda Estudiantil 2025
desfile de carrozas
El tiempo en Jujuy
Rotura de acueducto
cámara oculta
Monterrico
alto comedero
Corredor Bioceánico
LIGA PROFESIONAL
Liga Regional
Onda Estudiantil 2025
desfile de carrozas
El tiempo en Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en jujuy

Lunes con máxima de 29 grados

Se espera para hoy cielo algo nublado sin probabilidades de precipitaciones.

Lunes, 29 de septiembre de 2025 07:38

Comienza una nueva semana y los últimos días del mes de septiembre. Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que será una jornada con cielo despejado por la mañana, por la tarde se espera cielo algo nublado a parcialmente nublado por la noche en donde la temperatura máxima rondará los 29 grados centígrados.

Para la zona de Perico, Monterrico y El Carmen la temperatura máxima podría llegar a los 31 grados.

Mientras que en el ramal se prevé que el termómetro pueda llegar a marca los 33 grados.

En Humahuaca se anticipa cielo algo nublado con máxima de 28 grados.

En La Quiaca también se espera cielo algo nublado con máxima de 22 grados.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD