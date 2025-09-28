Encuentro de referentes peronistas en Libertador

Con un salón colmado en la Sociedad Siria, el viernes se desarrolló en Libertador General San Martín el Encuentro Regional de Referentes Justicialistas organizado por la Lista 501 - Primero Jujuy Avanza. La actividad tuvo como principales protagonistas a los candidatos a diputados nacionales Pedro Pascuttini, Verónica Valente y Adrián Mendieta, quienes presentaron sus propuestas en el marco de la campaña rumbo a las elecciones de octubre.

El electo concejal Jorge Ale fue quien dio la bienvenida a la concurrencia y destacó la importancia de consolidar la unidad del movimiento justicialista en la región.

El acto contó además con la presencia de reconocidas figuras del peronismo jujeño, entre ellas el exgobernador Eduardo Fellner, los diputados Rubén Armando Rivarola, Carlos Haquim, Juan Jenefes y Pedro Belizán, como así también como el exvicegobernador Guillermo Jenefes, entre otros dirigentes y militantes.

En un clima marcado por la unidad y la expectativa electoral, los oradores coincidieron en destacar la necesidad de fortalecer la representación de Jujuy en el Congreso de la Nación. "Queremos una voz firme que defienda a los trabajadores, a la producción y a las familias jujeñas", expresó Pascuttini, al usar de la palabra junto a Valente y Mendieta.

En su intervención, Rubén Rivarola remarcó: "Hoy más que nunca el justicialismo debe estar unido, porque lo que está en juego no es un nombre ni una lista, sino el futuro de nuestra provincia y de la Argentina. Necesitamos diputados nacionales que defiendan a Jujuy con firmeza y con compromiso real con la gente".

La jornada sirvió también como espacio de reencuentro de diversos sectores del justicialismo provincial, que manifestaron su voluntad de trabajar en conjunto con miras a consolidar una propuesta competitiva en las elecciones legislativas del próximo mes.

Con este encuentro regional, Primero Jujuy Avanza busca afianzar su posicionamiento en el interior de la provincia y sumar apoyos en una campaña que se perfila como una de las más intensas de los últimos tiempos.