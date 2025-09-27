°
27 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Emilia necesita la ayuda de todos

Emilia una pequeña de 4 años, necesita atención urgente en el hospital "Garrahan" y la familia pide la colaboración de toda la comunidad para costear el viaje, alojamiento y estadía

Sabado, 27 de septiembre de 2025 20:44

La familia de una niña de 4 años que necesita ser trasladada de manera urgente al hospital “Garrahan”, solicita la colaboración de toda la comunidad para solventar los gastos de alojamiento en la provincia de Buenos Aires durante el tiempo de estadía, para la movilidad y los alimentos. 

Desde las redes sociales de la asociación Nueva Vida, que brinda contención a las familias de niños con cáncer, compartió una publicación donde da a conocer que la pequeña Emilia debe estar este martes en el mencionado hospital pediátrico, para un mejor tratamiento.

Para las personas que quieran colaborar, pueden hacerlo a través del alias emisuarezjuy.mp, a nombre de Rodrigo Fernando Suarez, o comunicarse a los teléfonos 388543 o al 38846738.

