25 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Ministerio Público de la Acusación
PALPALÁ
Caso Nicolás Canaviri
Barrio El Chingo
barrio El Balcón
Teatro Mitre
Franz Kafka
El tiempo en Jujuy
Mamá Corazón
El tiempo en jujuy

La temperatura máxima para hoy será de 26 grados

Será una jornada con cielo parcialmente nublado sin probabilidades de precipitaciones.

Jueves, 25 de septiembre de 2025 08:10

Comienza una nueva jornada y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que el día de hoy estará con cielo parcialmente nublado sin probabilidades de precipitaciones y una temperatura máxima de 26 grados.

En la zona de Perico, Monterrico y El Carmen la temperatura máxima será de 27 grados.

En San Pedro y Libertador se espera una máxima de 29 grados.

En Humahuaca hay 10% de probabilidades de lluvias y se anticipa para hoy cielo mayormente nublado con una temperatura máxima de 21 grados.

Mientras que en la ciudad fronteriza de La Quiaca hay probabilidades de tormentas aisladas para la tarde y noche de hoy y se anticipa una temperatura máxima de 19 grados.

