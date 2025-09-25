La temperatura máxima para hoy será de 26 grados

Comienza una nueva jornada y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que el día de hoy estará con cielo parcialmente nublado sin probabilidades de precipitaciones y una temperatura máxima de 26 grados.

En la zona de Perico, Monterrico y El Carmen la temperatura máxima será de 27 grados.

En San Pedro y Libertador se espera una máxima de 29 grados.

En Humahuaca hay 10% de probabilidades de lluvias y se anticipa para hoy cielo mayormente nublado con una temperatura máxima de 21 grados.

Mientras que en la ciudad fronteriza de La Quiaca hay probabilidades de tormentas aisladas para la tarde y noche de hoy y se anticipa una temperatura máxima de 19 grados.