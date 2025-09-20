°
20 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
El tiempo en jujuy

Sábado con clima ideal para disfrutar de las carrozas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para hoy en San Salvador de Jujuy una temperatura máxima de 33 grados.

Sabado, 20 de septiembre de 2025 08:19

Comenzó el fin de semana y según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) será hoy una jornada de calor con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 33 grados sin probabilidades de lluvias, ideal para disfrutar del desfile de carrozas de los grupos A y b en Ciudad Cultural.

Para la zona de Pericos y alrededores se pronostica 36 grados de temperatura mientras que para San Pedro y el ramal la máxima podría alcanzar los 38 grados.

En Humahuaca se espera para hoy cielo parcialmente nublado y máxima de 25 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca amaneció con solo 2 grados de sensación térmica y para hoy se anticipa 23 grados de temperatura máxima con cielo algo nublado.

