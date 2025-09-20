Sábado con clima ideal para disfrutar de las carrozas

Comenzó el fin de semana y según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) será hoy una jornada de calor con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 33 grados sin probabilidades de lluvias, ideal para disfrutar del desfile de carrozas de los grupos A y b en Ciudad Cultural.

Para la zona de Pericos y alrededores se pronostica 36 grados de temperatura mientras que para San Pedro y el ramal la máxima podría alcanzar los 38 grados.

En Humahuaca se espera para hoy cielo parcialmente nublado y máxima de 25 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca amaneció con solo 2 grados de sensación térmica y para hoy se anticipa 23 grados de temperatura máxima con cielo algo nublado.