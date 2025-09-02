Elección en el Bachillerato 8 de Caimancito

En el marco de la 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, el Bachillerato Provincial N° 8 "Salvador Maza" de Caimancito celebró su tradicional elección de reina, coronando a Agustina Tortolai como la nueva soberana de la institución.

La flamante reina está acompañada por Aylin Quipildor, como primera princesa; y Sofía Chávez, como segunda princesa.

También integran la corte Nahiara Choque, primera dama de honor; Luana Barroso, segunda dama de honor; Camila Brizuela, miss Simpatía; y Ángeles Rivas, miss Elegancia.

La temática elegida por la promoción organizadora fue "La princesa y el sapo", inspirada en la película animada de Walt Disney basada en el cuento clásico de los Hermanos Grimm, lo que dio un marco especial a la pasarela y a la ambientación del evento.

Las candidatas recibieron sus atributos de parte del jurado y presentes de la promoción. Además, Araceli Videla, reina saliente, tuvo el honor de entregar el cetro a la nueva soberana del establecimiento.

La velada fue fruto del intenso trabajo de los estudiantes organizadores, quienes contaron con la colaboración de padres, docentes y autoridades del establecimiento para brindar a toda la comunidad educativa una noche cargada de emoción, alegría y espíritu estudiantil.

La fiesta fue completa y todos quedaron satisfechos.