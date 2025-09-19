ATE anunció avances para capacitadores e instructores

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy convocó a un encuentro con trabajadores que se desempeñan como capacitadores e instructores del Ministerio de Desarrollo Humano, en el que se expusieron los avances alcanzados en la mesa de negociaciones con el Gobierno provincial. Según la dirigencia sindical, se trata de un hecho significativo ya que por primera vez este ministerio atiende de manera concreta las demandas vinculadas a necesidades de personal y condiciones laborales.

Sobre la reunión, el secretario general de ATE Jujuy, Carlos Sajama, subrayó que "esto es un gran avance para los trabajadores que integran el Ministerio de Desarrollo Humano y nos impulsa en la lucha que venimos llevando a cabo desde los inicios de nuestra gestión para dar respuesta en todos los ministerios de la provincia".

El dirigente explicó que el acuerdo alcanzado beneficiará directamente a un sector históricamente precarizado. "Los capacitadores e instructores y los jornalizados dentro de los municipios hoy tendrán un avance importante porque se consiguió una mejora económica, el pase de contrato de servicio y un incremento en comisiones que pasarán de 180 mil a 700 mil pesos. Entrará una tanda importante, aunque todavía no tenemos el listado definitivo", detalló.

En este sentido, Sajama advirtió que aún resta resolver la situación de los municipios, donde la problemática es más compleja debido a su autonomía. "Hay intendentes que no quieren adherirse a la ley de pase a planta permanente. Tenemos muchos trabajadores jornalizados con más de cinco años de antigüedad que ni siquiera pasaron a contratos porque los jefes comunales se niegan. Sin embargo, el Gobierno provincial se comprometió a intervenir y abrir el diálogo para que se logren avances", remarcó.

Otro de los puntos destacados por el gremio fue el reconocimiento para los trabajadores que cumplieron funciones durante la pandemia. "Hoy logramos que el gobernador reconozca a estos compañeros, también habrá un avance importante para ese sector. Era un pedido de ATE porque estos trabajadores fueron fundamentales en el 2020, enfrentaron la emergencia sanitaria, y en otras provincias ya habían pasado a planta permanente, mientras que en Jujuy aún no se los estaba valorando como correspondía", sostuvo el titular del sindicato.

Sajama enmarcó estos logros en el contexto político nacional y defendió el camino de diálogo abierto con la administración provincial. "Entendemos que en un Gobierno Nacional que pretende ajustar a la clase trabajadora con permanentes despidos, las definiciones que logramos en las negociaciones con el Gobierno de la Provincia permiten dar respuestas a favor de la calidad de vida, con mejoras en las condiciones laborales y con estabilidad para las y los estatales jujeños", afirmó.