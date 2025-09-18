Cortes de tránsito en el centro por obras de mejoras en el sistema eléctrico

Un operativo de mantenimiento del servicio eléctrico genera cortes de tránsito en la intersección de las calles Belgrano y Senador Pérez, en el corazón del casco céntrico de la ciudad, durante la mañana de este jueves.

La empresa EJESA es la responsable de llevar adelante estas tareas, que forman parte de un plan de obras más amplio destinado a mejorar la infraestructura y la calidad del suministro energético. Los trabajos no se limitan al centro, sino que también se extienden al barrio Gorriti.

De acuerdo con lo informado por la empresa, el proyecto general consta de nueve obras, de las cuales seis se concentran específicamente en el área céntrica y en Gorriti. El objetivo principal es realizar mejoras sustanciales en la red eléctrica, "asegurando un suministro más confiable para la comunidad", señalaron desde EJESA.

Se recomienda a los conductores y peatones que circulen por la zona extremar las precauciones, prestar atención a la señalización temporaria y considerar rutas alternativas para evitar demoras.