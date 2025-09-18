°
18 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

ruta 9
Andis
Onda estudiantil
argentina
violencia de Género
camp rock 3
Grave error
El Chingo
ARCA
Conciencia Animal
ruta 9
Andis
Onda estudiantil
argentina
violencia de Género
camp rock 3
Grave error
El Chingo
ARCA
Conciencia Animal

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1490.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Cortes de tránsito en el centro por obras de mejoras en el sistema eléctrico

EJESA realiza trabajos de mantenimiento en Belgrano y Senador Pérez. Los cortes afectan la mañana de este jueves y forman parte de un plan de nueve obras para optimizar el servicio en la capital jujeña.

Jueves, 18 de septiembre de 2025 08:28

Un operativo de mantenimiento del servicio eléctrico genera cortes de tránsito en la intersección de las calles Belgrano y Senador Pérez, en el corazón del casco céntrico de la ciudad, durante la mañana de este jueves.

La empresa EJESA es la responsable de llevar adelante estas tareas, que forman parte de un plan de obras más amplio destinado a mejorar la infraestructura y la calidad del suministro energético. Los trabajos no se limitan al centro, sino que también se extienden al barrio Gorriti.

De acuerdo con lo informado por la empresa, el proyecto general consta de nueve obras, de las cuales seis se concentran específicamente en el área céntrica y en Gorriti. El objetivo principal es realizar mejoras sustanciales en la red eléctrica, "asegurando un suministro más confiable para la comunidad", señalaron desde EJESA.

Se recomienda a los conductores y peatones que circulen por la zona extremar las precauciones, prestar atención a la señalización temporaria y considerar rutas alternativas para evitar demoras.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD