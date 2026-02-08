22°
Corsos Capitalinos 2026

Segundo día de Corsos en la Avenida Forestal

Las comparsas y agrupaciones ya despliegan su talento y alegría por la avenida. Los "caporalitos" generan gran ovación del público

Domingo, 08 de febrero de 2026 19:53

La fiesta continúa en Alto Comedero con el segundo día de los Corsos Capitalinos 2026 sobre la avenida Forestal, donde comparsas, agrupaciones y artistas populares vuelven a desplegar todo el color, el brillo y la alegría del Carnaval 2026.

Desde temprano, vecinos y vecinas se acercan para disfrutar de una nueva jornada carnestolenda que reúne música, danza y tradición en uno de los eventos más convocantes de la ciudad.

La celebración mantiene su carácter competitivo, con cinco categorías que premiarán a los tres primeros puestos en cada una.

La capital jujeña vive un fin de semana a puro carnaval, reafirmando la identidad cultural y el espíritu festivo que caracteriza a estas celebraciones.

 

