Segundo día de Corsos en la Avenida Forestal

La fiesta continúa en Alto Comedero con el segundo día de los Corsos Capitalinos 2026 sobre la avenida Forestal, donde comparsas, agrupaciones y artistas populares vuelven a desplegar todo el color, el brillo y la alegría del Carnaval 2026.

Desde temprano, vecinos y vecinas se acercan para disfrutar de una nueva jornada carnestolenda que reúne música, danza y tradición en uno de los eventos más convocantes de la ciudad.

La celebración mantiene su carácter competitivo, con cinco categorías que premiarán a los tres primeros puestos en cada una.

La capital jujeña vive un fin de semana a puro carnaval, reafirmando la identidad cultural y el espíritu festivo que caracteriza a estas celebraciones.