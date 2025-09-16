Llegó la primera carroza a Ciudad Cultural

A muy pocas horas del inicio de los desfiles de carrozas, ya llegó a ciudad cultural el primer carruaje, es de los alumnos de la Escuela Normal “República de Bolivia” de la ciudad de Humahuaca.

Se supo que los chicos salieron a las 3 de la mañana y están acompañados por padres y profesores.

El carruaje llegó a ciudad cultural pasadas las 7 de la mañana y se espera que en las próximas horas y hasta mañana lleguen los 80 trabajos que realizaron los distintos establecimientos educativos de la provincia.

Los docentes comentaron que aún falta finalizar con algunos detalles y hacer la prueba de luces del carruaje. Ellos desfilarán el día viernes en el puesto 26 ya que forman parte del grupo B.

La Dirección de Tránsito acompañará el traslado de carrozas y carruajes, por lo que solicitó a los conductores circular con precaución hoy de 9 a 19 y mañana de 9 a 16 sobre la Ruta Provincial N° 1, Ruta Nacional N° 66, Ruta Nacional N° 9, así como también avenida Santibáñez, Airampo y los diferentes accesos a Ciudad Cultural.