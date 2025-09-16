°
16 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

primavera
padrón
Partido Justicialista
Israel
CASA DEL HORROR
Jujeños por la Inclusión
Premios Sur
La Contra
Femicidio de Jimena Salas
violencia de Género
primavera
padrón
Partido Justicialista
Israel
CASA DEL HORROR
Jujeños por la Inclusión
Premios Sur
La Contra
Femicidio de Jimena Salas
violencia de Género

DÓLAR OFICIAL

$1480.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1455.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda estudiantil

Llegó la primera carroza a Ciudad Cultural

Es de los alumnos de la Escuela Normal “República de Bolivia” de la ciudad histórica de Humahuaca.

Martes, 16 de septiembre de 2025 08:21

A muy pocas horas del inicio de los desfiles de carrozas, ya llegó a ciudad cultural el primer carruaje, es de los alumnos de la Escuela Normal “República de Bolivia” de la ciudad de Humahuaca.

Se supo que los chicos salieron a las 3 de la mañana y están acompañados por padres y profesores.

El carruaje llegó a ciudad cultural pasadas las 7 de la mañana y se espera que en las próximas horas y hasta mañana lleguen los 80 trabajos que realizaron los distintos establecimientos educativos de la provincia.

Los docentes comentaron que aún falta finalizar con algunos detalles y hacer la prueba de luces del carruaje. Ellos desfilarán el día viernes en el puesto 26 ya que forman parte del grupo B.

La Dirección de Tránsito acompañará el traslado de carrozas y carruajes, por lo que solicitó a los conductores circular con precaución hoy de 9 a 19 y mañana de 9 a 16 sobre la Ruta Provincial N° 1, Ruta Nacional N° 66, Ruta Nacional N° 9, así como también avenida Santibáñez, Airampo y los diferentes accesos a Ciudad Cultural.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD