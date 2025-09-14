EN VIVO. Esta noche el departamento Dr. Manuel Belgrano elige soberana

Esta noche el departamento Dr. Manuel Belgrano se vistió de fiesta porque elige a su nueva representante para esta edición, la 74° de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

59 son las bellas jovencitas candidatas a suceder el trono que hasta esta noche pertenece a Manuela Sánchez Bustamante.

La noche comenzó cuando los presentadores mostraron un video concientizando sobre el mal que produce el bullying y se hizo foco en la camapa "Jujuy sin bullying. No seas parte del daño"

La IA fue protagonista para la presentación de Manuela Sánchez Bustamante, representate 2024 del departamento Dr. Manuel Belgrano quien fue ovacionada por el público presente.

En tres grupos, las 59 jovencitas hicieron su pasaje desplegando todo su color y frescura en esta calurosa noche del mes de septiembre que nos anticipa que la estación más bonita del año esta llegando y con ella la 74° edición de l Fiesta Nacional de los Estudiantes.

En la pantalla gigante se podía observar a cada una de las moscotas que representan a los distintos establecimientos y como si se tratara de un disfraz, dentro de él se encontraba cada una de las jovenes candidatas. Sin dudas, la producción que estuvo a cargo de esta eleción innovó con tecnología de última generción.