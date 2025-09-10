Zigarán: “No se puede gobernar sólo y contra todos”

"Las derrotas electorales de La Libertad Avanza en las últimas elecciones provinciales y el domingo en Buenos Aires son la consecuencia del modelo con que (el presidente Javier) Milei cree que se puede gobernar, es decir sólo y contra todos", definió la candidata a diputada por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, María Inés Zigarán.

"Milei se peleó con los gobernadores y el Congreso de la Nación que es el espacio más importante del debate institucional, agravió a legisladores, periodistas, personas con discapacidad, jubilados, empleados estatales y a otros sectores que forman parte del campo social y del espacio cultural de nuestra nación. Se cansó de denostar a ciudadanos, la política, al Estado y a una agenda de derechos consolidada en más de 40 años de democracia".

"Pero además Milei se burló de los sectores que lo acompañaron inicialmente creyendo que el sacrificio valía la pena, pero ha caído el salario real, bajó el consumo del orden del 20 % y la industria ha perdido 500 mil puestos de trabajo".

Luego afirmó: "En una república no se puede gobernar sólo, porque el presidente no es un rey. Ni se puede gobernar contra todos, porque gobernar no es una batalla, no es una guerra, es la capacidad de tomar decisiones, ejercitando el diálogo político, la negociación, la construcción de consensos, para construir gobernanza democrática".

"En un país federal, hay gobernadores que representan a sus provincias que son anteriores a la constitución de la Nación, pero además hay poblaciones con diferentes condiciones socioeconómicas y contextos culturales, que nacen en situaciones de desigualdad y necesitan del Estado para tener igualdad de oportunidades a través de la escuela pública, la universidad pública, el sistema público de salud, y políticas los sectores más desfavorecidos, por discapacidad, por pobreza, por consumos problemáticos, por diversidad de género y demás".

El presidente "gobernó contra todos y gobernó sólo", enfatizó, para concluir que "hay que salir de la guerra, del odio, del desprecio a los que piensan distinto".