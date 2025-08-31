¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

1 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
El clima en Jujuy

Septiembre arranca sin alertas: Cielo nublado y temperaturas agradables

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un inicio de semana tranquilo en la "tacita de plata", sin alertas por vientos ni precipitaciones, pero con un cielo mayormente nublado

Domingo, 31 de agosto de 2025 22:24
SEPTIEMBRE LLEGA CON CIELO NUBLADO

Tras un agosto marcado por jornadas primaverales y advertencias por vientos intensos, septiembre comienza con condiciones más estables.

Tras un agosto marcado por jornadas primaverales y advertencias por vientos intensos, septiembre comienza con condiciones más estables.

Para el lunes 1 de septiembre, la temperatura mínima será de 4°C por la mañana y la máxima alcanzará los 19°C, con cielo parcialmente nublado.

El martes las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 5°C de mínima y los 24°C de máxima, siempre bajo un cielo cubierto en gran parte del día.

De esta manera, el mes que marca la antesala de la primavera se inicia con un panorama de tranquilidad meteorológicas, temperaturas agradables y sin fenómenos de riesgo.

