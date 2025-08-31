El gobierno de Jujuy inauguró obras integrales en la Guardia del Hospital Pablo Soria, incorporando equipamiento y tecnología para mejorar la atención en salud pública.

El mandatario expresó “Inauguramos las obras integrales en la Guardia con sectores diferenciados, incorporación de equipamiento, de tecnología, porque seguimos apostando a la salud pública y seguimos trabajando en todos los hospitales de la provincia para un sistema sanitario de excelencia”

Se destaca la renovación del hospital con un nuevo mamógrafo digital, seriógrafo digital y resonador magnético, además de anunciar la construcción de cuatro nuevos quirófanos para ampliar la capacidad quirúrgica.

Por su parte, Bouhid indicó que “en esta jornada inauguramos también el mamógrafo digital, el seriógrafo digital y dejamos oficialmente inaugurado el resonador magnético junto con las reformas en la infraestructura de todo el Servicio de Diagnóstico por Imágenes; una gran inversión para un hospital totalmente renovado y con la mayor tecnología a la altura de los mejores hospitales del país”

También anunció que “estamos próximos a iniciar las obras para la construcción de cuatro nuevos quirófanos en el Hospital Pablo Soria fundamentalmente para dar respuesta a la demanda quirúrgica en las distintas especialidades, lo que tiene que ver directamente con la calidad de vida de las personas, resolviendo en la provincia, con nuestros profesionales y nuestros equipos diferentes situaciones y cada vez de mayor complejidad, ampliando la capacidad del sistema público”.

Y destacaron que estas mejoras son financiadas con fondos de la provincia y buscan ofrecer servicios de salud de excelencia y descentralizar la atención en toda la provincia.

Finalmente, el ministro Bouhid recordó a la comunidad que continúa la vacunación con triple viral a disposición para prevenir el sarampión. La dosis se aplica a niñas y niños de 1 y 5 años de edad y de 2, 3 y 4 años que todavía no hayan iniciado el esquema para aumentar las defensas de los niños. La vacuna es la única manera de prevenir esta enfermedad. Bolivia tiene casi 300 casos.