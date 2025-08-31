Batalla con un tumor y sus familiares necesitan ayuda

Adriana Araceli Villa es la mamá de Enrique Lionel Luna, a quien le detectaron un tumor en la cabeza y está recibiendo tratamiento en Buenos Aires. La familia organizó una colecta solidaria para cubrir los gastos del tratamiento y para que la madre pueda tener un acompañante durante este proceso.

Hacia el mes de abril de este año, el pequeño presentaba molestias y síntomas, los cuales solo eran tratados como algo aislado. Sin embargo luego de una caída, fue atendido en urgencias, esto encendió las alarmas de los médicos, quienes el 26 para ser exactos, detectaron en Enrique Luna un gran tumor en el cerebro, tres días después lo sometieron a una intervención para quitarlo, la cual fue exitosa. Pero al tiempo descubrieron que hubo un nuevo crecimiento, por lo que fue derivado al hospital especializado fuera de la provincia.

El pequeño, de tan solo 6 años, hace ya tres meses que se encuentra en el hospital Garrahan, en la provincia de Buenos Aires, recibiendo un fuerte tratamiento para eliminar un tumor en el cerebro, con radioterapia. Más adelante deberá recibir quimioterapia.

Además de esta difícil situación, el niño también ha tenido algunas complicaciones durante el desarrollo del tratamiento, ya que tiene muchas consecuencias y efectos secundarios.

La familia del pequeño está organizando una colecta solidaria para cubrir los gastos del tratamiento y para que la madre pueda tener un acompañante y pueda viajar su hija de 7 años de edad, quien se encuentra todavía en la provincia.

Es una situación muy difícil para la familia, y una colecta solidaria puede ser una forma de ayudarlos a cubrir los gastos y a apoyar al niño durante este largo proceso de aproximadamente dos años.

"Mil corazones para Enri"

Por esta razón este 13 de septiembre se realizará un gran evento denominado "Mil corazones para Enri", en el mini estadio olímpico de Palpalá que contará con una movida aeróbica, payasos, música en vivo de Marka Supay ,Los Luceros y muchas sorpresas más, desde las 16 hasta las 22. Todo lo recaudado será para la familia del pequeño. Para colaborar y sumarse a esta iniciativa los interesados podrán brindar su contribución al alias Adri.jaz.enri a nombre de Adriana Araceli Villa.

Enrique Luna es un pequeño futbolista con un corazón lleno de pasión y determinación, hoy enfrenta un partido difícil contra el tumor cerebral que afecta su vida. Al igual que en el fútbol, donde cada partido es una batalla y cada gol es una victoria, junto a su familia están luchando con valentía y esperanza.

En este momento, se necesita que la comunidad sea el equipo de Enrique, apoyándolo en cada paso del camino. Cada donación, cada gesto de solidaridad, es como un pase preciso que lo acerca a la victoria.

Juntos, podemos hacer que Enrique Luna vuelva a la cancha, no solo para jugar al fútbol, sino para vivir plenamente.