6° Ciclo de Conversatorios sobre historia de las ideas

Este lunes 25 de agosto, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy dio inicio al VI Ciclo de Conversatorios sobre la Historia de las Ideas Latinoamericanas, un espacio de reflexión que se sostiene de manera ininterrumpida desde 2019.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Este lunes 25 de agosto, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy dio inicio al VI Ciclo de Conversatorios sobre la Historia de las Ideas Latinoamericanas, un espacio de reflexión que se sostiene de manera ininterrumpida desde 2019.

La jornada de apertura se realizó en el Salón “Éxodo Jujeño” del Cabildo de San Salvador de Jujuy y tuvo como eje el encuentro titulado “Tierra de pan llenar, los múltiples rostros de Pachamama”, con la disertación del doctor Mario Vilca. La coordinación general estuvo a cargo de Enrique Antonio Díaz y Silvina Ana Lía Castillo.

En diálogo con la prensa, Enrique Antonio Díaz, fundador y organizador del ciclo, destacó que uno de los principales objetivos de esta iniciativa es “reconocer, analizar y valorar críticamente los saberes, las tradiciones filosóficas implícitas y los procesos históricos de la cultura jujeña y del NOA, para desentrañar su potencial como categorías de análisis desde una perspectiva latinoamericanista”.

Próximos encuentros del ciclo

Viernes 29 de agosto – 18 hs

“Patria, banderas e indianismo argentino”

Anfiteatro de las Lavanderas, Parque Lineal Xibi Xibi.

Jueves 19 de septiembre – 18 hs

“El pasado colonial en Jujuy”

Museo Sacro de la Iglesia San Francisco.

Sábado 25 de octubre – 18 hs

“Raíces que sanan: un encuentro sobre Salud Intercultural”

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

Jueves 13 de noviembre – 18 hs

“Heroínas y mártires de la Independencia”

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.