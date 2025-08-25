Se vienen las XII Jornadas de Economía Ecológica

Entre el 3 y 5 de septiembre próximos, en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu, se desarrollarán las XII Jornadas de Economía Ecológica y el II Congreso Latinoamericano de Economía Ecológica, organizados conjuntamente con la Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica ASAUEE).

Entre el 3 y 5 de septiembre próximos, en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu, se desarrollarán las XII Jornadas de Economía Ecológica y el II Congreso Latinoamericano de Economía Ecológica, organizados conjuntamente con la Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica ASAUEE).

Esta especialidad relativamente moderna y transdisciplinar, incorpora a los conceptos de la economía principios del funcionamiento de los ecosistemas que ponen limites concretos a la noción de crecimiento y desarrollo infinitos. La naturaleza tiene una cantidad limitada de recursos para la humanidad como minerales, gas, petróleo y suelos, y una capacidad de albergar residuos que ya se encuentra colapsada en muchas regiones del planeta. Las funciones de los ecosistemas como proveernos de agua limpia, una atmosfera sana y recursos como pasturas y bosques tampoco son infinitas. Todo esto plantea la necesidad de replantear los modelos de desarrollo sostenible y la relación con la naturaleza.

El encuentro contará con el aporte de importantes especialistas como Aleida Azamar de México, Carlos Santos de Uruguay, Federico Nacif de la Universidad Nacional de Quilmes, Hugo Lamas de la UNJu, y Guillermo Peinado de la Universidad Nacional de Rosario.

En el orden local la Comisión Organizadora es presidida por el Rector de la UNJU, Ing.Agr. Mario Bonillo, la Decana Noemi del Valle Bejarano y los académicos Graciela Simón, Walter Diaz Benetti y Rodolfo Tecchi. Las inscripciones pueden realizarse consultando la pagina de la Unju en el sitio economiaecologica.unju.edu.ar

Durante las Jornadas se presentarán más de treinta ponencias de todo el país. El acto inaugural tendrá lugar el miércoles 3 de Setiembre a hs. 9.30 en el Aula Hansen de la Facultad de Ciencias Agrarias, Alberdi 47.