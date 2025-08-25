¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

25 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Seguridad vial

Más de 100 conductores fueron multados por alcoholemia en el fin de semana

También se registraron 45 siniestros viales.

Lunes, 25 de agosto de 2025 11:27

La Secretaría de Seguridad Vial de la provincia informó que, durante el último fin de semana –desde el jueves 21 hasta el lunes 25 de agosto–, los controles en rutas provinciales labraron un total de 731 actas por diversas infracciones.

La Secretaría de Seguridad Vial de la provincia informó que, durante el último fin de semana –desde el jueves 21 hasta el lunes 25 de agosto–, los controles en rutas provinciales labraron un total de 731 actas por diversas infracciones.

Asimismo se hicieron 590 actas varias durante el mismo período de tiempo.

Sin embargo, el dato más alarmante lo arrojaron los controles de alcoholemia: 112 conductores fueron sorprendidos manejando con presencia de alcohol en sangre, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades. Además, se registraron 29 infracciones por excesos de velocidad.

En paralelo a los operativos de control, el mismo período fue escenario de 45 siniestros viales, sin víctimas fatales.

Las estadísticas reflejan una problemática constante en la seguridad vial provincial, donde el alcohol al volante y la velocidad inadecuada continúan siendo factores de alto riesgo que provocan multas y, lo más grave, accidentes que ponen en peligro la vida de conductores, pasajeros y peatones.

