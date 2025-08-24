Convocatoria de fotografías de retrato

En el marco de la Celebración del Día del Fotógrafo y la Fotógrafa de Argentina y Latinoamérica de este año, a celebrarse el 21 de septiembre, Casa Baca Centro Cultural Mirentxu ofrecerá un ciclo de charlas relacionadas con la fotografía y un homenaje al fotógrafo jujeño Mito Tramontini.

En el marco de la Celebración del Día del Fotógrafo y la Fotógrafa de Argentina y Latinoamérica de este año, a celebrarse el 21 de septiembre, Casa Baca Centro Cultural Mirentxu ofrecerá un ciclo de charlas relacionadas con la fotografía y un homenaje al fotógrafo jujeño Mito Tramontini.

En ese mismo contexto, y como parte de las actividades, Casa Baca Centro Cultural Mirentxu te invita a participar de la Primera Convocatoria de Fotografía de Retratos1 “Miradas que cuentan Historias”.

La convocatoria está abierta para jujeñas y jujeños mayores de 18 años, desde el 20 de agosto de 2025 hasta las 23:59 hs. del el 15 de septiembre de 2025.

Las obras a presentar deberán ser remitidas como archivo digital al mail [email protected]. Los concursantes podrán presentar hasta dos obras. Cada archivo deberá enviarse en formato JPG y su lado mayor tendrá como mínimo 2480 píxeles. Los participantes se responsabilizan por la autoría de las imágenes y la autorización de los modelos que en ellas aparezcan. Se podrán realizar retoques básicos de edición que no alteren el contenido de la imagen, solamente ajustes de color e iluminación. En texto aparte, pero dentro del mismo mail, deberá consignarse el título de cada obra, el nombre y DNI del fotógrafo y un teléfono de contacto.

Se otorgarán tres premios a las tres primeras fotografías seleccionadas por un jurado designado por el Centro Cultural. Los mismos consistirán en la impresión y enmarcado de las fotografías premiadas y su exhibición en Casa Baca durante las semanas de homenaje a Mito Tramontini y demás actividades relacionadas con la celebración del Día del Fotógrafo.

El anuncio de los ganadores se realizará el jueves 25 de septiembre a las 19 hs. en el marco de la inauguración del mencionado homenaje.

Una vez terminada la muestra, los ganadores podrán retirar sus obras impresas y enmarcadas.

Una selección de las obras no ganadoras se exhibirá también de manera rotativa en las pantallas del Centro Cultural durante el mes de octubre, haciendo mención del nombre de cada autor.

El retrato fotográfico es un género fotográfico que se centra en capturar la apariencia física y la personalidad de una persona. Busca transmitir la esencia, emociones y la historia interna del sujeto, más allá de una simple imagen.